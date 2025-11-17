Зеленский представил пакет военной помощи Франции для Украины

Зеленский: Франция передаст Украине системы ПВО, радары, ракеты и авиабомбы

Франция готова передать Украине 100 боевых самолетов Rafale, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет агентство Reuters.

По словам Зеленского, в рамках этой встречи были подписаны значимые документы, которые поспособствуют усилению украинской обороны. В частности, Украина может заполучить от Франции 100 самолетов Rafale F4, мощные радары, а также системы противовоздушной обороны ПВО SAMP-T в количестве восьми штук, шесть пусковых установок, ракеты «воздух — воздух» и управляемые авиабомбы.

Кроме того, Франция должна доставить на Украину 55 новых электровозов. Такие стратегические соглашения будут действовать в течение десяти лет, вплоть до 2035 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что французы были возмущены итогами встречи президента их страны Эммануэля Макрона и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

