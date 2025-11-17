Французы возмущены встречей Зеленского и Макрона

Жители Франции были возмущены итогами встречи лидера их страны Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом можно судить, прочитав комментарии людей в издании Le Figaro под статьей о визите главы Незалежной во Францию.

Читатели высказали недовольство тем, какой прием оказал Макрон Зеленскому на переговорах в Париже. Они обвинили собственного лидера в эскалации конфликта на Украине за счет военной помощи. В то время как внутри европейского государства ком проблем лишь нарастает, но остается без внимания правительства.

«Вместо того, чтобы разжигать (военную операцию. — Прим. ред.) на Украине, Эммануэлю Макрону следует объявить войну нестабильности во Франции, которая достигла пика во время его президентства, а также терроризму и исламизму», — написал один из интернет-пользователей.

Других же возмутила подписанная декларация о намерении Киева приобрести 100 французских истребителей Rafale. Данный документ предусматривает покупку этих воздушных средств на протяжении последующих десяти лет.

«На какие деньги? Что у французов?»;

«Наверное, они платят за 100 Rafale деньгами, которые им одолжит Французская Республика?», — вопрошали жители европейского государства.

Припомнили они и недавние коррупционные скандалы, которые прогремели в Незалежной. Там была разоблачена схема отмывания денег в энергосекторе на сумму около 100 миллионов долларов. Одним из обвиняемых по этому делу является близкий друг Владимира Зеленского — бизнесмен Тимур Миндич.

«На Украине множатся финансовые скандалы! В них замешаны люди из ближайшего окружения Зеленского! Только Макрон, похоже, этого не замечает!», — иронизировали жители Франции.

