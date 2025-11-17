Давайте быть приветливыми: как малыш Аристарх поздоровался со всей Россией

Малыш Аристарх поздоровался со всей Россией и встретился с героями мультфильма

Двухлетний мальчик Аристарх 17 ноября стал гостем студии «Известий», где смог поздороваться со всей Россией и встретиться с персонажами любимого мультфильма.

«Привет, Аристарх! Здравствуй, дорогой Аристарх! Передайте привет, ребята! Мы с тобой очень сильно хотим поздороваться», — говорили ведущие студии, приветствуя мальчика, которого ранее упоминали в новостях.

В ответ Аристарх дружелюбно приветствовал всех, кто его ждал.

Несмотря на возраст, малыш смог объединить внимание взрослых и вызвать улыбки у зрителей. Он прошел в студию, познакомился с ведущими, которые его уже знали, и встретился с героями мультфильма, что стало приятным сюрпризом как для него, так и для команды студии.

Зрители из разных уголков России и даже зарубежья — из Самарского района, Казани и Еревана — прислали привет Аристарху. Его маленький жест внимания вызвал теплую реакцию и объединил людей, напомнив о важности дружелюбия и простого человеческого общения.

Визит Аристарха стал примером того, как даже самые маленькие могут создавать позитив и объединять людей. Для студии «Известий» это событие подчеркнуло силу добрых историй, которые находят отклик в сердцах людей по всей стране.

