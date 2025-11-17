Лавров назвал визит главы МИД Индии в Москву своевременным

Глава МИД РФ подчеркнул, программа пребывания Джайшанкара в Москве будет насыщенной.
Визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Москву является весьма своевременным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Ваш визит как нельзя более своевременен с точки зрения предстоящего российско-индийского саммита в индийской столице», — отметил он.
Лавров подчеркнул, программа пребывания Джайшанкара в Москве будет насыщенной. В частности, во время встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым глава индийского МИД обсудит вопросы двусторонних отношений.
По словам российского министра, на переговорах основное внимание уделяется взаимодействию на международной арене в рамках ранее достигнутых договоренностей между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, при этом глава российского МИД подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации.
