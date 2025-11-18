Патрушев: у России высокий инновационный потенциал в сфере судостроения

Николай Патрушев отметил инновационный потенциал российского судостроения

Российское судостроение обладает высоким инновационным потенциалом, а также колоссальным опытом в этой сфере, благодаря которым могла бы заинтересоваться Индия. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе российско-индийских консультаций по вопросам взаимодействия в морской сфере, сообщил корреспондент 5-tv.ru

«Большой опыт у нас имеется в создании специализированных судов, например, ледового класса, не говоря уже о ледоколах, где Россия вообще вне конкуренции. Есть возможности для нашей кооперации в области „зеленого судостроения“, которое сегодня является одним из основных приоритетов для Нью-Дели в морской сфере», — сказал Николай Патрушев.

Помощник президента отметил, что индийское руководство обозначило ряд проблем, из-за которых страна вынуждена обращаться к иностранным операторам. Как минимум, это недостаточность размеров флота, а также возраст судов.

По словам Патрушева, Россия готова предложить Индии инициативы в подготовке судовых экипажей, предоставить существующие проекты, а также создать совместные судостроительные и судоремонтные кластеры в Мумбаи и Ченнае.

«Весьма перспективным будет поработать над созданием совместной базы данных унифицированных судостроительных проектов, что позволит Индии существенно снизить затраты на обновление своего флота. Целесообразно рассмотреть возможность создания с российским участием судостроительных и судоремонтных кластеров в таких важных экономических районах, как Мумбаи и Ченнай. Отдельно можем взаимодействовать по проектам судов на подводных крыльях, на воздушной подушке или электрической тяге», — подчеркнул председатель Морской коллегии.

Также Патрушев отметил совершенствование потенциала Крыловского научно-исследовательского центра судостроения в Санкт-Петербурге. По словам помощника президента, в ближайшее время на его базе планируют создать национальный исследовательский центр, под руководством которого будут работать многие научные организации этой сферы.

