Главу офиса Зеленского заподозрили в причастности к схемам коррупционера Миндича

Между тем в Киеве продолжает набирать обороты коррупционный скандал с хищением как минимум сотни миллионов долларов из бюджета страны.

И сегодня в деле, похоже, появился самый высокопоставленный и влиятельный подозреваемый — глава офиса Зеленского Ермак.

То есть преступная группировка воров в высших эшелонах власти теперь выглядит так: Миндич под псевдонимом Карлсон, бывший советник министра энергетики Миронюк, он же Рокет, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Басов по кличке Тенор, бизнесмен Цукерман с ожидаемым прозвищем Шугармен, предприниматель Фурсенко, он же Решик.

Ну и вот вершина всей этой пирамиды — Ермак, его кличка — Али-Баба — по первым буквам имени отчества, Андрей Борисович. Именно он, как считают в НАБУ, отдавал приказы всем участникам схемы. Другими словами, если вышли на Ермака, то до Зеленского остался ровно один шаг.

Хотя, наверное, самое удивительное, что все до сих пор на свободе. Вот, например, бывший министр обороны Умеров под видом переговоров об обмене пленными сбежал в Турцию, потом в Катар, и вот уже больше недели на Украине не появляется.

