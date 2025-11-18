Нейросеть в помощь: как в Петербурге защищают памятники от вандалов

В Петербурге ввели особый надзор за знаменитыми львами с Банковского моста, за сфинксами на набережной и, конечно, за Медным всадником. Теперь их круглосуточно охраняет искусственный интеллект, учитывая, сколько хулиганов и вандалов пытаются залезть на эти скульптуры или даже украсть кусочек Петербурга себе. Как работает сигнализация на достопримечательностях, покажет корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Памятник маршалу Жукову под защитой. Если кто-то попытается встать на постамент или что-то нарисовать здесь, сработает звуковое предупреждение. Проверим!

«Монумент маршалу Жукову является частью культурного наследия. Цените и сохраняйте наше историческое достояние», — прозвучало предупреждение.

В режиме онлайн камеры транслируют все, что происходит рядом с памятником в городской мониторинговый центр. Специалисты центра видят удивление на лицах проходящих мимо монумента людей.

Это так называемая «сработка». Профессиональный сленг. Так модераторы центра называют случаи, когда кто-то подошел к памятнику слишком близко и нейросеть зафиксировала человека.

«В принципе человеку запрещено заходить за определенные зоны, которые выставили у нас другие службы. Они ограничивают, куда можно наступать, от этого мы и отталкиваемся. Модератор видит, это просто для фотографии или все-таки происходит действительно какое-то вандальное действие», — объяснил главный специалист отдела технического сопровождения Управления видеоаналитики городского мониторингового центра Михаил Крысько.

Если кто-то решит похулиганить, модераторы сразу передадут информацию в полицию, а значит, нарушителя могут задержать по горячим следам. Сотня петербургских памятников уже под защитой, планируется оснастить камерами и динамиками все городские монументы.

Установить личность вандала нейросеть не способна. При необходимости это сделают в правоохранительных органах. Но все же задача системы — не напугать, а предотвратить нарушения.

«Мы подошли с мягким, именно питерским подходом. Первые звуковые файлы, которые мы включали, они были с угрозой: „Внимание! В соответствии со статьей такой-то, запрещено…“, и люди, конечно, пугались. И вызывало это не очень хорошую реакцию не только у преступников, но и у людей, которые ходят вокруг. Сейчас мы записали другую дорожку», — рассказала начальник Управления видеоаналитики городского мониторингового центра Светлана Савина.

За время тестирования системы специалисты центра мониторинга выяснили: самый многострадальный памятник — не Медный всадник, как многим кажется, а памятник Ленину у Финляндского вокзала. Уж очень скульптура вождя мирового пролетариата нравится маленьким петербуржцам — дети бегают вокруг и пытаются забраться на монумент.

От проделок голубей система памятники пока не защищает. Зато вполне возможно в скором времени обучить нейросеть распознавать знаки — например, если прохожий жестами дает понять, что ему что-то угрожает. Так можно будет оперативно прийти на помощь не только памятнику, но и человеку.

