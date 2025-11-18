Небензя назвал резолюцию США по Газе в Совбезе ООН «котом в мешке»

Эфирная новость 64 0

Документ не закрепляет принцип двух государств в урегулировании конфликта.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Manuel Elias; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Постпред РФ Небензя назвал «котом в мешке» одобренную Совбезе ООН резолюцию США

Совбез ООН поддержал план США по сектору Газа. «За» выступили 13 членов из 15. Россия и Китай от голосования воздержались. И на то есть свои причины.

Василий Небензя раскритиковал предложенную Вашингтоном резолюцию, ведь она не закрепляет принцип двух государств — Израиля и Палестины, а значит, нельзя гарантировать и нейтралитет миротворческих сил.

«Представленный Соединенными Штатами документ — это очередной „кот в мешке“. По сути, совет дает благословение на американскую инициативу под честное слово Вашингтона, отдавая сектор Газа на откуп Совета мира и международных стабилизационных сил, о модальностях работы которых нам пока ничего не известно», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Документ подвергся критике и со стороны ХАМАС. По мнению движения, план не учитывает интересы палестинского народа и лишь помогает реализовать цели Израиля.

Тем временем его чиновники всячески пытаются отмыться от репутации военных преступников. Израиль даже подал в МУС апелляцию и потребовал отменить ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны. Примечательно, что ранее глава Израиля заявил, что суд в Гааге вовсе утратил всяческую легитимность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
Наталия Орейро рассказала о съемках в Карелии и танце в пещере в форме сердца
6:21
Орбан сравнил Украину с алкоголиком, которому хотят помочь еще ящиком водки
6:08
В Канаде отказались зарегистрировать бренд Zelenskyy
6:00
Су-25 разбомбили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
5:38
Стала известна судьба Lada Kalina, на которой ездил Путин

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году