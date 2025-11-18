Стала известна судьба Lada Kalina, на которой ездил Путин

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 55 0

Президент проехал на желтом хэтчбеке более двух тысяч километров по непростой трассе на востоке страны.

Что стало с Lada Kalina Владимира Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Мамонтов

Президент России Владимир Путин подарил автомобиль Lada Kalina, на котором проехал более двух тысяч километров по трассе на Дальнем Востоке, одному из рабочих. Об этом 17 ноября сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в беседе с «Комсомольской правдой».

История с машиной отечественного производства началась в 2010 году, когда президент проехал на ней вместе с журналистами и чиновниками по на тот момент непростой дороге от Хабаровска до Читы, где местами не было даже связи.

Никитин добавил, что автомобиль ездил 15 лет, сменил нескольких владельцев, а потом его выкупили назад сибирские дорожники. После этого президентская Lada Kalina стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства.

Дорога на участке от Хабаровска до Читы уже давно славится хорошим покрытием. Кроме того, министр отметил, что 85% опорной сети дорог в России должны соответствовать нормативам.

Помимо этого, Никитин подчеркнул, что развитие дорог остается одним из ключевых направлений политики, по которому уже выделено финансирование. Так, например, на Дальнем Востоке продолжается масштабное обновление транспортной инфраструктуры, которое затрагивает и пропускные пункты. По сравнению с 2020 годом, их мощность выросла в 1,6 раза.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Путин призывал чиновников и сотрудников госкомпаний пересесть на российские авто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

