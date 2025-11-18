Суэцкий залив продолжает расширяться спустя 28 миллионов лет после разлома

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Процесс протекает со скоростью примерно 0,5 миллиметра в год.

Почему Суэцкий залив продолжает расширяться

Фото: Soeren Stache/ТАСС

Суэцкий залив, который был сформирован разделением Африканской и Аравийской тектоническими плитами около 28 миллионов лет назад, продолжает расширяться, только в замедленном темпе. Такие данные были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Как показало исследование, Суэцкий разлом до сих пор активен и расширяется со скоростью примерно 0,5 миллиметра в год, несмотря на то, что процесс, известный как рифтогенез, был перемещен в район Мертвого моря примерно пять миллионов лет назад и там прекратился.

По словам геофизика из Института глубоководных исследований и инженерии Китайской академии наук Дэвида Фернандес-Бланко, новая работа в области рифтовых зон в корне поменяла устоявшиеся представления об их эволюции.

«Текущая концептуальная модель довольно бинарная (состоящая из двух частей — Прим. Ред.): рифтовые зоны либо успешны (формируют новые океанические бассейны, такие как Красное море), либо нет (становятся полностью неактивными)», — пояснил ученый.

Теперь ученые выделили третий, компромиссный вариант — это значительное замедление процесса без полной остановки.

Как резюмировал Фернандес-Бланко, силы, вызывающие рифтогенез, более постоянны и сложны, чем можно было бы предположить, отталкиваясь от простого движения плит. 

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, радиосигналы из-подо льдов Антарктиды противоречат законам физики.

