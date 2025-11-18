Политик Филиппо: Письмо фон дер Ляйен об Украине вызвало истерику в Бельгии

Письменное послание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, касающееся новых механизмов финансирования Украины, вызвало резкую реакцию в Бельгии. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, предложение фон дер Ляйен об изъятии российских активов и их направлении на поддержку Киева демонстрирует европейским лидерам неприятную реальность: юридические риски подобных шагов могут стать чрезвычайно серьезными.

Филиппо в видеоролике на своем YouTube-канале отметил, что планы Еврокомиссии оказались куда опаснее, чем европейские лидеры ожидали.

«Мы видим, что дела идут плохо у (премьер-министра Бельгии Барта. — Прим. ред.) де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке», — заявил Филиппо.

Он подчеркнул, что подобные решения создают прецедент, который способен втянуть в прямой конфликт с Россией не только Бельгию, но и Францию. По мнению политика, «истинные патриоты» должны требовать, чтобы Париж дистанцировался от подобных инициатив.

Что предложила фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии направила странам ЕС текст новой схемы по обращению замороженных российских активов. В письме описаны:

вариант прямой экспроприации активов;

два альтернативных механизма финансирования Украины;

прогноз возможного финансового разрыва у Киева в 2026–2027 годах.

Европейские государства ранее не могли прийти к единому решению, поскольку юридическая сторона изъятия активов остается крайне спорной.

Жесткую реакцию озвучил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Комментируя проект Еврокомиссии, он заявил, что отправка новых пакетов помощи Украине напоминает попытку помочь алкоголику, подарив ему еще один ящик водки.

Орбан назвал саму идею «поразительной» на фоне того, что страны ЕС все громче обсуждают масштабные коррупционные схемы в украинском секторе, которые, по его словам, «выкачивают деньги европейских налогоплательщиков».

