В Приморье медведь проник в школу и сильно напугал учеников

В одном из населенных пунктов Приморского края гималайский медведь пришел на территорию школы и напугал детей и руководство учреждения. Об этом сообщил центр спасения диких животных «Тигр».

Сотрудники организации отметили, что по поведению зверя можно предположить: его держали дома, поскольку он совершенно не реагировал на присутствие людей и не проявлял опасения. В Центре уточнили, что животное удалось быстро поймать и отправить в специализированное учреждение.

Представители зоозащитной структуры добавили, что выпускать медведя обратно в дикую природу нельзя, так как он не сможет там выжить. Сейчас зверя должен осмотреть ветеринарный специалист, после чего ему будут искать постоянное место содержания.

На Дальнем Востоке России случаи выхода медведей к людям происходят регулярно. Ранее сообщалось, что жители деревни Царевка Шкотовского района Приморского края уже двое суток испытывают беспокойство из-за медведя, который длительное время не спускается с дерева.

