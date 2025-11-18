Mirror: Женщина заказала убийство молодой матери, чтобы забрать ее дочь

В Бразилии женщина заказала убийство молодой матери, чтобы забрать ее дочь. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на полицию Рио-де-Жанейро.

Местные правоохранители задержали 21-летнюю жительницу Сепетибы, которую задержали почти через две недели после убийства матери двоих детей. Жертву застрелили на улице, когда она везла младшего ребенка в коляске.

По данным следствия, мотивом нападения стал длительный конфликт из-за опеки над четырехлетней девочкой. Однако о том, что связывало двух женщин, не уточняется. По версии полиции, подозреваемая наняла двух мужчин, чтобы они напали на мать ребенка.

Правоохранители считают, что женщина проявляла навязчивый интерес к девочке. В ее переписке нашли сообщения, связывающие ее с исполнителями и указывающие на то, что она знала о передвижениях жертвы незадолго до нападения. Также мать одного из киллеров сообщила полиции информацию, которая помогла установить обстоятельства преступления.

Адвокат задержанной заявила журналистам, что ее подзащитная не знакома с мужчинами, арестованными по делу. По данным прессы, исполнителям обещали 20 тысяч бразильских реалов (около 300 тысяч рублей) за участие в преступлении.

У погибшей остались двое детей, в том числе 20-месячный мальчик. Знакомые описывают ее как заботливую и преданную мать.

