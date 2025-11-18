Заявления главы киевского режима Зеленского о визите в Стамбул прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российского представителя в Стамбуле не будет, однако Москва, как и раньше, открыта для контактов.

«Пока никакой информации из Киева не получали. По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, и к которым, вероятно, присоединится господин Уиткофф. Будем ждать результатов этих переговоров. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна. Она хорошо известна и в Вашингтоне, и в Стамбуле, и хорошо известна в Киеве», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский может попытаться отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине попыткой нового наступления на фронте.

Глава киевского режима прекрасно знает, что его друзья замешаны в крупном мошенничестве. Это еще больше накаляет ситуацию в стране на фоне неудач на передовой. Поэтому Зеленский вынужден отчаянно искать хорошие новости, в связи с чем может начать массированные атаки на фронте для отвлечения внимания от масштабного скандала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.