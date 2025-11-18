Мать обезглавленного шестилетнего ребенка из Балашихи арестована на два месяца

Голова ее сына была ранее найдена в рюкзаке в Гольяновском пруду Москвы.

В Балашихе арестовали Елену Цуцкову, обвиняемую в жестоком убийстве своего шестилетнего сына-инвалида. Кадрами из суда делится 5-tv.ru.

Женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 16 января 2026 года. Тело ее сына Мирослава было обнаружено 16 ноября в квартире на балконе, а голова — в рюкзаке в Гольяновском пруду. Известно, что обвиняемая страдает психическим заболеванием — параноидальной шизофренией. Также она называла себя ведьмой.

Когда полицейские нагрянули на квартиру, Елена находилась в состоянии наркотического опьянения. 

У женщины также есть девятилетняя дочь. На данный момент ее изъяли из семьи. Мать Елены, Лариса Коробко, заявила, что не верит в причастность дочери к преступлению, и предположила, что к случившемуся может иметь отношение знакомая матери по имени Юлия.

