Мэтры и юные звезды: ВЦИОМ назвал лучших российских актеров 2025 года

ВЦИОМ: Сергея Безрукова россияне назвали актером 2025 года

Лучшим актером, по мнению россиян, в 2025 году стал народный артист РФ Сергей Безруков. Такие результаты приводит ВЦИОМ, подведя итоги опроса 1,6 тысячи человек.

По данным центра, больше всех респонденты отметили в уходящем году деятельность Безрукова. За него проголосовало 15% опрошенных. При этом народный артист РФ прибавил шесть позиций в списке относительно итогов 2024-го.

Второе место с отставанием всего в 1% занял актер Сергей Бурунов. Третье место разделили между собой звезды военного фильма «Т-34» Александр Петров и Юрий Борисов. Последний прибавил 7% относительно данных прошлых лет, вероятно, за счет триумфа в Голливуде и громких премьер в РФ. Обоих артистов назвало 10% опрошенных.

Среди актрис первое место разделили сразу три знаменитости: народная артистка России Мария Аронова, заслуженная артистка РФ Светлана Ходченкова и восходящая звезда — 16-летняя Анна Пересильд. Всех троих отметило 7% респондентов. Интересно, что самая юная знаменитость из этого списка заняла место матери. В 2023-м заслуженная артистка России Юлия Пересильд была названа в таком же опросе актрисой года.

Второе место по популярности заняла заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская, набрав 5%. А третье разделили актрисы Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук. Их отметило 4% опрошенных.

