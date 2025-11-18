Mirror: Младенец перенес сердечный приступ из-за средства для труб

У 13-месячного мальчика случился сердечный приступ после того, как он перепутал средство для труб с бутылочкой с молоком в Великобритании. Об этом сообщает Mirror.

Ребенок получил тяжелые внутренние ожоги, когда выпил средство для прочистки труб, стоявшее в белой бутылке на полу в ванной. По словам родителей, малыш подошел незаметно, пока мать занималась уборкой, и решил, что в емкости находится молоко.

Сильные химические ожоги затронули дыхательные пути, губы, рот и язык ребенка. Врачи утверждают, что подобный случай они видели впервые. За его жизнь боролись десятки медиков, а в отделении неотложной помощи у мальчика произошел сердечный приступ, который длился почти три минуты. После реанимационных действий ребенка перевели в интенсивную терапию.

Отец рассказал, что малышу пришлось установить постоянный зонд в желудок, поскольку он больше не может самостоятельно есть и пить. Из-за последствий ожогов рот мальчика практически всегда закрыт, и врачи затрудняются полностью оценить повреждения. Семья находится под наблюдением, однако точной даты реконструктивной операции пока нет.

По словам отца, медики дают противоречивые прогнозы — одни считают, что операцию можно сделать в ближайшее время, другие — что пока слишком рано. Родители рассматривают возможность показать сына специалистам за границей, однако не могут позволить себе расходы и создали страницу для сбора средств.

«Я так волнуюсь за своего ребенка. Это мой малыш. Я просто хочу, чтобы с ним все было в порядке», — говорит отец мальчика.

