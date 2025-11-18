Андрис Лиепа тайно обвенчался в московском храме с новой избранницей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Ранее балетмейстер был женат трижды.

С кем обвенчался Андрис Лиепа

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Таинство венчания народного артиста РФ, балетмейстера Андриса Лиепы и его избранницы Аллы состоялось в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Москве. Церемония прошла в приватной обстановке. Об этом сообщил портал StarHit.ru.

По данным издания, Алла работает помощницей настоятеля того же храма, в котором прошло венчание, тогда как сам Лиепа уже много лет является его постоянным прихожанином.

Ранее артист трижды вступал в брак. Его первой женой была балерина и народная артистка СССР Людмила Семеняка, однако союз оказался недолгим. Второй супругой стала гражданка США, сотрудница ООН, но отношения завершились из-за того, что балетмейстер почти постоянно находился на гастролях.

С третьей женой, балериной Екатериной Катковской, Лиепа расставался со скандалом. Примечательно, что и с ней артист проходил обряд венчания, однако даже церковное таинство и рождение общей дочери не сохранили этот брак.

