Путин принял участие в церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград»

|
Евгения Алешина
Данное мероприятие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом во времена Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в закладке атомного ледокола «Сталинград». Данное мероприятие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в ходе Великой Отечественной войны.

«Я рад приветствовать и поздравить вас с большим знаменательным событием: закладкой на Балтийском заводе нового атомного ледокола, которому будет присвоено славное имя «Сталинград», — сказал президент РФ.

Это является данью памяти несгибаемому мужеству наших защитников, добавил Путин. Российский лидер уверен, что новый ледокол будет достойно носить это гордое имя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у России высокий инновационный потенциал в сфере судостроения. Индии предложили совместные перспективные проекты. Помощник президента отметил, что индийское руководство обозначило ряд проблем, из-за которых страна вынуждена обращаться к иностранным операторам. Как минимум, это недостаточность размеров флота, а также возраст судов.

