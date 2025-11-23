Утяжеленные одеяла не помогут: как улучшить качество сна

Daily Mail: утренние ритуалы помогут улучшить качество сна

Многим знакомо чувство, когда усталость мешает повседневной жизни. Эксперты по сну делятся четырьмя проверенными советами, которые помогут вам отлично выспаться. Об этом сообщает Daily Mail.

Почему «гонка за идеальным сном» только ухудшает ситуацию

В последние годы сон стал сферой, вокруг которой возникла целая индустрия. Люди покупают трекеры, ароматические спреи, утяжеленные одеяла, пластыри для фиксации рта и десятки гаджетов, пытаясь улучшить качество отдыха.

Однако, как показал недавний опрос, четверть людей, увлеченных подобными методами, становились только тревожнее перед сном. Излишняя концентрация на фазах сна и статистике мешает расслабиться и уснуть естественным образом.

Специалисты напоминают: для полноценного восстановления достаточно восьми часов сна, рекомендованных Национальной службой здравоохранения.

Сон влияет на здоровье сильнее, чем кажется

Недостаток ночного отдыха связан не только с низкой энергией и ухудшением концентрации. Эксперты предупреждают, что хронический недосып увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и депрессии.

Исследователи из Швеции установили, что три ночи подряд с продолжительностью сна менее четырех с половиной часов наносят серьезный вред сердцу.

Совет первый: соблюдайте режим

По словам консультанта по сну Мэриэнн Тейлор, наиболее важный фактор — стабильное время пробуждения.

«Один из самых эффективных способов поддерживать режим сна — просыпаться в одно и то же время», — объясняет она.

Это помогает синхронизировать биологические часы, улучшает настроение и концентрацию.

Разное время подъема и отхода ко сну сбивает выработку кортизола и мелатонина — гормонов, отвечающих за бодрость и сонливость.

Недавнее исследование также показало, что регулярный отход ко сну после полуночи повышает риск сердечного приступа более чем на 60%.

Совет второй: теплый душ перед сном

Теплая вода помогает организму запустить процесс охлаждения, который необходим для перехода в состояние отдыха.

«Душ не должен быть слишком горячим — достаточно теплой воды, которая поможет телу начать расслабляться», — поясняет эксперт.

Совет третий: уберите скроллинг ленты из кровати

Использование смартфона перед сном мешает выработке мелатонина. Синий свет и эмоциональная стимуляция от соцсетей держат мозг в напряжении и мешают ему «переключиться» на ночной режим.

«Начните хотя бы с пятнадцати минут без телефона перед сном и постепенно увеличивайте этот промежуток», — советует Тейлор.

При этом легкие активности — музыка, подкасты — могут помочь расслабиться.

Совет четвертый: правильное утро определяет правильную ночь

Эксперты уверены, что качественный сон начинается утром. Солнечный свет помогает остановить выработку мелатонина, а завтрак стабилизирует уровень сахара.

«Большинство людей думают только о вечернем ритуале, но именно дневные привычки влияют на то, насколько легко вы сможете уснуть ночью», — подчеркивает консультант.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.