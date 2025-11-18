Владимир Путин отметил развитие уникального ледокольного флота России

|
Дарья Бруданова
РФ — единственная страна в мире, которая способна вести серийное производство мощных атомных ледоколов на базе отечественных технологий.

Путин отметил развитие уникального ледокольного флота

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград».

Россия, как отметил глава государства, — это единственная страна в мире, которая в настоящее время способна вести серийное производство мощных атомных ледоколов, используя при этом исключительно отечественные технологии.

«Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер добавил, что, несмотря на все сложности, Россия продолжит развивать судостроение.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ по видеосвязи принял участие в закладке атомного ледокола «Сталинград». Данное мероприятие состоялось на Балтийском заводе. В своей приветственной речи Владимир Путин подчеркнул: он не сомневается в том, что новый корабль будет достойно носить данное ему имя.

