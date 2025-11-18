Путин сообщил о росте товарооборота России со странами ШОС

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

Президент отметил что большую часть объема составляет сотрудничество с Китаем.

Путин сообщил о росте товарооборота России со странами ШОС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Товарооборот России с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества достиг 409 миллиардов долларов в 2024 году и продолжает увеличиваться. Об этом 18 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС.

«Товарооборот России с государственными ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти», — сказал Путин в ходе своего выступления.

Глава государства конкретизировал структуру торгового взаимодействия. Он подчеркнул что большую часть этих показателей составляет сотрудничество России с Китаем однако взаимодействие РФ с другими странами-участниками ШОС тоже активно развивается. Это демонстрирует диверсификацию внешнеэкономических связей России.

Путин добавил что слаженные усилия правительств стран ШОС в вопросах экономического взаимодействия развития и диверсификации торговли и инвестиций дают «реальные результаты». Такая оценка подтверждает эффективность многостороннего сотрудничества в рамках международных объединений.

Ранее 2 октября российский лидер уже затрагивал тему международного партнерства. Он заявил что авторитет ШОС и БРИКС в мире растет. Путин также назвал страны-участницы БРИКС естественными партнерами объединенными общей идеей по «выстраиванию отношений для поиска взаимоприемлемых решений». Эти структуры становятся важными полюсами формирующейся многополярной системы.

