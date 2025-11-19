Ревнивый мужчина поджег дом и погубил мать и троих детей

Дарья Орлова
Так он пытался «отомстить» после расставания.

Фото: 5-tv.ru

Mirror: в Британии ревнивый мужчина поджег дом и погубил мать и троих детей

Молодая женщина и трое ее детей погибли в страшном пожаре. Его устроил возлюбленный сестры погибшей, который надеялся так отомстить после расставания. Об этом пишет Mirror.

Пожар вспыхнул ранним утром. В доме находились 29-летняя женщина и ее дети — мальчики девяти и пяти лет, а также двухлетний малыш.

Все они погибли, а единственной выжившей стала сестра хозяйки дома, которой удалось выбраться наружу. Следствие установило, что огонь возник не случайно. Прокуроры заявили: в дом проник бывший партнер выжившей сестры, расстроенный их недавним расставанием. Он пришел, чтобы «отомстить», и поджег жилище семьи.

Обвинение назвало подозреваемого «движимым ревностью и подпитываемым алкоголем и наркотиками».

По версии следствия, он приехал к дому вместе с сообщником. По пути они купили канистру бензина. Запись с дверного звонка зафиксировала, как сообщник выбивает дверь ногой. После этого поджигатель вошел в дом, разлил горючую смесь и поджег здание. Огонь распространился мгновенно. Сам поджигатель получил сильные травмы, его вытащила полиция уже после возгорания, а сообщник сбежал.

Мужчина и его бывшая партнерша были вместе около семи лет. Их отношения сопровождали агрессия и злоупотребление алкоголем. Женщина решила расстаться с ним во время поездки с сестрой и детьми. После этого она несколько дней жила у родственницы, пока бывший возлюбленный собирался съехать.

