«Совершенно невыносимо и больно»: Жора Крыжовников про детство без мамы

У Жоры Крыжовникова был любящий отец, который заменил ему обоих родителей

Режиссер Жора Крыжовников считает себя счастливым человеком, несмотря на то, что вырос без мамы. О своих непростых взаимоотношениях в семье он рассказал в Актерской студии Вадима Верника эксклюзивно в VK Видео.

Родители Крыжовникова развелись, когда он был еще маленьким. В итоге его растил один отец. Конечно, маму заменить невозможно, и эта тема до сих пор остается одной из самых болезненных для Крыжовникова.

«Это грустно, тяжело, непросто», — признался режиссер.

Однако ему очень повезло с папой, который буквально заменил собой обоих родителей.

«Это было бы совершенно невыносимо больно, если бы у меня не было любящего, принимающего и поддерживающего папы. Он мне заменил обоих родителей: он и за себя, и за маму», — признается Крыжовников.

Режиссер уверен, что, благодаря любви отца, он вырос счастливым, когда как даже полные семьи не могут иногда похвастаться подобным.

«Я был защищен родительской любовью, принятием», — говорит он.

Крыжовников очень рад тому, что остался с действительно любящим человеком, который дал ему все самое лучшее.

