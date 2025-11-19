Безруков, Хабенский, Григорьев-Апполонов: кого Иванушки хотят видеть в роли себя

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 60 0

Музыканты назвали нескольких актеров в шутливой форме.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Андрей Григорьев-Апполонов: работа над сериалом об «Иванушках» приостановлена

Роли участников группы «Иванушки International» в будущем сериале могли бы исполнить народные артисты России Константин Хабенский и Сергей Безруков. Такое мнение выразили сами участники коллектива Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев в беседе с 5-tv.ru на шоу «Посиделки на Дорожном радио».

Производство сериала об «Иванушках» временно отложили.

«Съемки временно переносятся, потому что ищут структуру и фактуру», — сообщил Андрей Григорьев-Апполонов.

По словам Кирилла Туриченко, значительная часть времени уходит на подготовку к юбилейным концертам группы.

«Мы чуть отодвинули эту историю», — пояснил он.

Музыканты также отметили, что обсуждение возможного актерского состава возникало внутри группы. Остальные имена, которые они называли в шутливой форме, рассматривали как варианты, но Хабенского и Безрукова сочли наиболее подходящими.

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал и забавный случай из своей актерской практики. Он вспомнил, как его приглашали сняться в проекте «Москва слезам не верит» Жоры Крыжовникова в роли себя самого в 1990-е годы. По словам артиста, создатели утверждали, что «многие изменились, а он — почти нет», поэтому именно его и хотели видеть в кадре.

Особое внимание коллектив уделил подготовке к юбилею группы. Репетиции идут ежедневно: обсуждаются постановки, свет, костюмы и порядок номеров. Музыканты отметили, что команда значительно расширена: в шоу задействуют большой балет, музыкантов и новые режиссерские решения, которых поклонники «ждали последние 30 лет».

«Команда большая, потому что очень много будет на сцене задействовано людей. У нас будет больше балета. <…> У нас сейчас идет большой рабочий процесс, он идет хорошо, бодро, ярко, весело», — подчеркнули участники.

Московские концерты пройдут 28, 29 и 30 ноября в Live Арена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кирилл Андреев ответил на слухи об «Иванушках».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:43
Ревнивый мужчина поджег дом и погубил мать и троих детей
5:24
Три человека пострадали при обрушении на стройке в Санкт-Петербурге
5:00
Безруков, Хабенский, Григорьев-Апполонов: кого Иванушки хотят видеть в роли себя
4:38
Россиянам рассказали, как не потерять управление автомобилем в гололед
4:15
Россиян предупредили о мошеннической схеме с «эксклюзивными тарифами»
3:54
Взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы, заявил Туск

Сейчас читают

Су-57 и «Ланцеты»: Россия покорила аэрокосмический салон в Дубае
«Совершенно невыносимо и больно»: Жора Крыжовников про детство без мамы
«Шерон Стоун — это один фильм»: чем Виктория Маслова лучше американки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году