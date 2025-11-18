Суд арестовал бывшего вице-премьера Украины Чернышова

Борис Сатаров
Он стал фигурантом масштабного коррупционного дела.

Фото: Michael Kappeler/ТАСС

Суд на Украине 18 ноября избрал меру пресечения для бывшего вице-премьера Алексея Чернышова в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко*.

«Суд назначил содержание под стражей Чернышеву. Залог — 51 миллион 600 тысяч гривен (1,2 миллиона долларов. — Прим. ред.)», — написал он в своем телеграм-канале.

Чернышов является фигурантом крупного дела о коррупции в энергетической сфере. По материалам дела, экс-чиновник посещал так называемую «прачечную», где легализовывались средства, полученные преступным путем. Сам Чернышов вину не признал и заявил в суде, что не видел доказательств своей причастности.

Ранее 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозаписи, фиксирующие деятельность преступной группы в энергетике и обороне. На записях, сделанных в ходе операции «Мидас», фигуранты обсуждали схемы отмывания денег и крупные суммы, украденные на строительстве оборонительных объектов.

Скандал вызвал широкий резонанс: 11 ноября МИД РФ отметил, что обнародованные материалы подрывают репутацию Киева у западных партнеров, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки министров юстиции и энергетики, а 13 ноября ввел санкции против главных фигурантов.

В последующие дни в Киеве прошли протесты с требованием отставки правительства, к которым 18 ноября присоединились партии экс-президента Петра Порошенко* и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, усилив давление на украинские власти.

* — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

