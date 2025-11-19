Душа за 666 тысяч: масоны разводили петербуржцев на деньги и квартиры

Итак, в начале кадры из Петербурга, где сегодня была обнаружена тайная ложа Масонского ордена. Вольные каменщики у нас, конечно, не запрещены. Однако именно эти несколько братьев из города на Неве, вполне могут попасть за решетку. Ведь их общество сначала зазывало к себе новых участников, а потом заставляло выкупать свои души.

Одна из последних сделок очень символична: 666 тысяч 666 рублей и мотоцикл «Харлей» за полную свободу. О том, как старейший на данный момент в мире тайный орден аферисты превратили в свой бизнес, смотрите в сюжете корреспондента «Известий» Анастасии Репиковой.

На этих кадрах — якобы присяга масонскому ордену. Есть, конечно, некоторые вопросы к интерьерам обычной петербуржской квартиры, но в целом можно поверить.

Братья в традиционных запонах, это фартук строителя, обязательный при различных церемониях. Цвет они выбрали красный, то есть считают себя мастерами древнего Шотландского устава. А тут на стене — подборка масонских тростей, такие кстати на любом маркетплейсе от трех тысяч рублей. Еще одна интересная деталь — черный крест у стола. Выглядит впечатляюще, только вот масонство ни к какой религии отношения не имеет. Петербуржские братья об этом, видимо, не знают.

Загадочности напустили и в цифровом поле. Там свою ложу возвел мошенник Никита Борецкий. Он предложил мужчине вступить в «Масонский орден» в одном из мессенджеров. После нескольких обрядов новобранец решил выйти.

Тогда ему пригрозили, что душа будет проклята и потребовали символические 666 666 рублей. Откуда в масонстве появилась еще и дьявольщина, непонятно. Но это испугало больше, чем пустой банковский счет, и мужчина отдал не только деньги, но и свой «Харлей», а после обратился в полицию. Борецкого задержали, и в суде главе ордена дали три года условно.

Говорят, что даже Павел I был одержим идеей вольных каменщиков и убит в результате заговора, организованного масонами. Но их тайны до сих пор хранит Михайловский замок, который император хотел превратить в храм для ордена.

Исторические масоны оставили в наследство загадочные символы на стенах замков. А их современные последователи — криминальные сводки. Они уже не строят дворцы, а отбирают у людей квартиры, деньги и мотоциклы. И их главный секрет — не древние ритуалы, а обыкновенное мошенничество.

Вот еще одна жертва такого псевдобратства — Светлана. Ее убедили, что для достижения высшей степени просвещения, нужно переписать на орден свою квартиру.

«Договор безвозмездного пользования — на 11 месяцев. Они просили с пролонгацией и прямо такой серьезный. Я сказала: „Я, конечно, доверяю своему знакомому, я знаю его 20 лет, но давайте пока на 11 месяцев, а потом посмотрим“», — рассказала пострадавшая Светлана Звездина.

Так в ее жизни появился майор полиции Носачев. Он обещал решить все вопросы, но в итоге вместе с другими псевдомасонами занял квартиру.

«Было жалоб очень много на меня от нее. Она писала и пишет, и будет писать — она пишет на всех. Я не хочу обсуждать это, потому что у меня будут проблемы на работе», — говорит ответчик Владимир Носачев.

По словам Светланы, попытки вернуть жилье закончились избиением, а затем — обвинением в нападении на полицейского. Пока она находилась в СИЗО, квартиру продали за бесценок все тем же людям. Суды встали на их сторону.

Как утверждают специалисты, подобные «масонские ордена» и «ритуальные братства» в России — идеальная ширма для давления и манипуляций.

«То есть, например, человеку обещают в организации, что у него будет здоровье, что у него будет богатство и так далее, а потом он приходит и понимает, что его обманули», — сообщил судебный эксперт-религиовед, член экспертного совета комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Игорь Иващенко.

Учитывая, что мошенник Борецкий отделался условным сроком, подобные сборища могут возобновиться в ближайшее время. А значит в соцсетях стоит ожидать очередного всплеска заманчивых приглашений в тайные общества. Чтобы пополнить ряды «масонского ордена» и счета его лидеров.

