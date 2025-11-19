Трамп заявил, что США производит лучшее в мире оружие

Анастасия Антоненко
Американский лидер хвалил технику США, вспоминая удары по Ирану.

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

США производит самые лучшие самолеты и ракеты в мире. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Вашингтоне.

Глава Белого дома намекнул на операцию Военно-воздушных сил (ВВС) США против ядерных объектов Ирана, похваставшись лучшим в мире военным оборудованием.

На слова американского лидера саудовский кронпринц усмехнулся, после чего Трамп повторил свое заявление о превосходстве вооружения США перед другими странами. При этом каким-либо образом американский президент обосновывать свои утверждения не стал.  

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Саудовская Аравия инвестирует в экономику США 600 миллиардов долларов. Несмотря на щедрые вложения в страну, Трамп надеется на их увеличение. Также до этого стало известно, что Иран проявляет интерес к заключению соглашения со Штатами. Американский лидер отметил, что диалог между странами уже ведется.

