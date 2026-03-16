Трамп заявил о скором завершении конфликта на Ближнем Востоке

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.

Когда завершится конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Война в Иране Война Израиля и Ирана

Боевые действия на Ближнем Востоке не продлятся долго. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Он также заявил, что Вашингтону придется пересмотреть свое отношение к защите союзников по НАТО из-за их нежелания помогать США в Ормузском проливе.

По словам американского лидера, считающие, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия, должны поддерживать Штаты в операции против ИРИ. При этом Трамп подчеркнул, что он искренне стремится к сокращению количества военных конфликтов в мире.

Ситуация на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда США и Израиль нанесли сотни ударов по территории Ирана. В результате погибли представители иранского руководства, а также мирные граждане.

Ответом Тегерана стали непрекращающиеся атаки на израильские города и американские военные базы в странах Ближнего Востока. Из-за конфликта многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной. Стороны отказываются садиться за стол переговоров и выдвигают требования. Так, Тегеран требует от Вашингтона и Тель-Авива гарантии безопасности и прекращение ударов по иранским объектам. Ранее у города Шарджа в ОАЭ атаке со стороны Ирана подвергся американский танкер.

Война в Иране
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
