Почему «Идиоты», а не «Идиот»? Режиссер Волков объяснил идею своего спектакля

Режиссер Волков: игра нескольких ролей сразу нужна была для понимания героев

Идея со сменой названия классического произведения Достоевского «Идиот» на «Идиоты» возникла у театрального режиссера Сергея Волкова неспроста. На сцене вместо одного «безумца» — целая команда многогранных личностей. О концепции своей постановки на современный манер автор рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время пресс-показа спектакля «Идиоты» в Московском художественном театре имени Чехова.

«Это просто мой шаг увести наш ансамбль. Мне важен на площадке ансамбль, и это наше общее разделение ответственности за этот материал. Поэтому „Идиоты“ — вот и все <…>. Это про содержание. Каждый из нас имеет равную долю в спектакле, поэтому не Мышкин — „идиот“, это про нас четверых», — рассказал режиссер.

По словам Волкова, когда он смотрел классический спектакль «Идиот», не понимал, почему все друг с другом ссорятся. Кроме того, не удавалось и влюбляться в персонажей, к которым чувства быстро возникали во время перелистывания страниц произведения. Тогда актер решил изменить концепцию классического спектакля.

«Это (идея — Прим. Ред.) родилось из того, что, когда я смотрел на сцене „Идиот“, я не понимал, почему все друг с другом ссорятся, почему все делят наставщиков, почему все так любят Мышкина, почему такой переполох из-за этой Аглаи, что вообще такое Рогожин. И я никогда не успевал влюбляться в персонажей этих, как я успевал в книге. Мне хотелось создать четыре зоны, в виде монологов, где у зрителей будет пространство понять через маску или что-то еще, каким-то образом „прикипеть“ к персонажу, чтобы потом понимать, что они делят. Вот у этого была такая задача. К сожалению, я теперь внутри не очень понимаю, работает это или нет, но когда я к этому приступал, вот это была цель — чтобы у каждого из них была зона, чтобы мы примерно поняли, кто это и успели понять, что там можно делить и почему все так страдают», — поделился Сергей Волков.

О спектакле

Премьерный показ спектакля «Идиоты» Сергея Волкова по роману Федора Достоевского прошел на Малой сцене Московского художественного театра имени Чехова.

В этой камерной постановке на современный манер всего четыре актера, которые исполнили несколько ролей одновременно. Зритель невольно становится свидетелем уникального события, как актер, ведущий диалог одного персонажа, мгновенно перевоплощается в другого.

Волков, как ученик трагически погибшего Юрия Бутусова, в режиссерской работе не ставил за цель пересказ известного романа. Его спектакль — это передача мироощущения Достоевского и осмысление глубокой человеческой натуры.

В постановке задействованы Сергей Волков как режиссер и актер, а также Анна Чиповская, Полина Романова и Данил Стеклов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, романы Достоевского для актрисы Анны Чиповской менее привлекательны, чем произведения Толстого.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.