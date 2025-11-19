ФСБ рассекретила документы об американских агентах в годы Великой Отечественной войны

Эфирная новость 52 0

Диверсанты служили в карательных отрядах гитлеровской Германии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФСБ рассекретила документы об американских агентах в годы ВОВ

Американские агенты в годы Великой Отечественной войны служили в карательных отрядах нацистской Германии. ФСБ рассекретила документы о группе диверсантов, арестованной в 1953 году на территории нынешней Украины.

Все они во время войны добровольно сотрудничали с гитлеровцами — ходили в рейды против мирных жителей, отличались особой жестокостью.

В дальнейшем четверо фигурантов оказались в лагере для перемещенных лиц в Западной Германии, где прошли подготовку в американской разведшколе и использовались для диверсий против нашей страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
«Мы как русская изба»: «Иванушки» готовы принять кинувших Буланову танцоров
10:18
ИИ может стать «человеком года» в США
10:13
Власти Польши помогли Миндичу бежать из Украины
9:53
В ДНР задержан украинский диверсант
9:40
«Я рос вместе с ним»: режиссер Сергей Волков о значении Достоевского в его жизни
9:19
«Людям это свойственно»: Константин Хабенский о стремлениях человека к недосягаемому

Сейчас читают

Безруков, Хабенский, Григорьев-Апполонов: кого «Иванушки» хотят видеть в роли себя
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году