ФСБ рассекретила документы об американских агентах в годы Великой Отечественной войны
Диверсанты служили в карательных отрядах гитлеровской Германии.
ФСБ рассекретила документы об американских агентах в годы ВОВ
Американские агенты в годы Великой Отечественной войны служили в карательных отрядах нацистской Германии. ФСБ рассекретила документы о группе диверсантов, арестованной в 1953 году на территории нынешней Украины.
Все они во время войны добровольно сотрудничали с гитлеровцами — ходили в рейды против мирных жителей, отличались особой жестокостью.
В дальнейшем четверо фигурантов оказались в лагере для перемещенных лиц в Западной Германии, где прошли подготовку в американской разведшколе и использовались для диверсий против нашей страны.
