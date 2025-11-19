ФСБ рассекретила документы об американских агентах в годы Великой Отечественной войны

ФСБ рассекретила документы об американских агентах в годы ВОВ

Американские агенты в годы Великой Отечественной войны служили в карательных отрядах нацистской Германии. ФСБ рассекретила документы о группе диверсантов, арестованной в 1953 году на территории нынешней Украины.

Все они во время войны добровольно сотрудничали с гитлеровцами — ходили в рейды против мирных жителей, отличались особой жестокостью.

В дальнейшем четверо фигурантов оказались в лагере для перемещенных лиц в Западной Германии, где прошли подготовку в американской разведшколе и использовались для диверсий против нашей страны.

