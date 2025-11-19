Волшебные таблетки? Россияне потратили 160 млн рублей на БАДы в 2025 году

Россияне потратили 160 млн рублей на БАДы в 2025 году

Обеспокоенность специалистов вызывает рекордно растущий рынок БАДов. За последний год россияне потратили на биологические добавки более 160 миллиардов рублей. И значительную часть в этом списке занимают «волшебные» таблетки для похудения, эффективность которых весьма сомнительна. Между тем, в нашей стране уже около трети всех жителей имеют проблемы с лишним весом. Как может выглядеть «человек будущего» уже через десять лет, и угрожает ли России эпидемия ожирения — диетологи рассказали корреспонденту «Известий» Александру Морозову.

Фаст-фуд, недосып и стресс — вот три всадника апокалипсиса, которые взывают массовое ожирение по всей планете.

Всероссийский конгресс нутрициологов и диетологов должен дать ответ на вопрос «что россияне должны есть сегодня, чтоб дольше жить завтра». Где тот баланс между тарелкой и образом жизни?

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году каждый восьмой человек в мире страдал от лишних килограммов. Это больше миллиарда человек. Но в этом году цифры уже выросли вдвое. В России картина тревожная и опережает многие мировые тенденции.

«От 25% до 30% имеют уже ожирение, на самом деле это уже эпидемия. Представляете, четверть страны уже имеет ожирение. Все ищут универсальную формулу, чудо-диету, чудо-фрукт, чудо-таблетку, но к сожалению, этого нет и вряд ли ближайшее время появится», — рассказал главный врач клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Зайнудин Зайнудинов.

Ожирение стремительно молодеет. Каждому третьему школьнику диагноз ставят уже в возрасте семи лет. По оценкам экспертов, у 80% таких детей повышен риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ожирение давно хотят включить в список социально значимых болезней, наравне с ВИЧ и туберкулезом.

«Дети с ожирением намного более чаще страдают остеопорозом или остеопенией в старшем возрасте. Около 60% людей страдают пониженной плотностью костной ткани, это переломы, это инвалидизация, это большая нагрузка и на семью, и на здравоохранение», — сказала врач-диетолог, заведующая КДЦ «Здоровое и спортивное питание» Екатерина Бурляева.

Обезжиренные продукты — еще один «троянский конь». Производители щедро добавляют сахар, крахмал и ароматизаторы. В итоге калорийность может быть такой же, а сытость — нулевой, что ведет к перееданию.

«Например, какой-нибудь низкожирный молочный продукт. Для того, чтобы его произвести, нужно что-то добавить. Поэтому добавляют эмульгаторы, стабилизаторы. Нужно что-то, что поможет существовать этому продукту технологически», — рассказал руководитель лаборатории химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Бессонов.

Еще один маркетинговый мыльный пузырь — БАДы. Россияне скупают «волшебные» таблетки для похудения с надеждой на чудо. Только в том году на них потратили 164 миллиарда рублей. Но зачастую эффективность БАДов не доказана. Зато известно, что вы теряете не жир, а воду, а заодно — витамины и минералы.

«БАД — это не панацея от заболеваний, они ничего не лечат. Есть ряд производителей, которые могут вынести на упаковку информацию о том, что у них содержится в БАД к пище хелатная форма усвоения вещества, но при этом они положили туда более дешевую неорганическую форму, соль минеральных веществ», — сказала руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталия Жилинская.

Даже Китай, лидер в производстве БАДов, советует гражданам не злоупотребляет такими таблетками.

«Я считаю, нужно есть овощи, фрукты», — поделился профессор Китайского Цзилиньского университета Ли Янг.

Проблема лишних килограммов выходит за рамки эстетики. Хотя и без нее никуда. Большой живот, дряблые мышцы и кривой позвоночник: футурологи и антропологи именно так изображают человека будущего. И если тенденция сохранится, то к 2035 году вот так может выглядеть половина мирового населения.

