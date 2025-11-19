«Безумно сексуальная»: Рома Желудь испытывает влечение к Волочковой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 61 0

Блогера впечатляют шпагаты балерины.

В чем суть скандала с Желудем и Волочковой на шоу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер Рома Желудь признался, что испытывает влечение к Анастасии Волочковой

Блогер Рома Желудь выступил в защиту заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой, покинувшей проект «Звезды под капельницей» после скандала. И также признался, что испытывает к балерине влечение. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Балерина провела на шоу всего сутки, но успела поцеловаться с Желудем и объявить о намерении выйти за него замуж, после чего подверглась волне критики за непристойное поведение и уехала домой. При этом, блогер остался под впечатлением

«Насчет Анастасии Волочковой. Дорогие друзья, официально заявляю, что у меня в моменте (возникло сексуальное влечение — Прим.ред)… Она настолько сексуальная, когда рядом, настолько с ней уютно и комфортно, весело, но помимо этого она еще и безумно сексуальная женщина. Настолько, что от растяжки и шпагата рядом (возникло сексуально влечение — Прим.ред) даже у меня, что большая редкость. Больше мне сказать нечего», — заявил Роман.

На площадке Волочкова встретила и другого давнего знакомого — Никиту Джигурду. Они впервые пообщались после крупной ссоры. Вскоре он тоже покинул проект.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова решила уйти из реалити-шоу «Звезды под капельницей» после конфликта с блогером Сашей Габаром.

