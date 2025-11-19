Не уступила место: 60-летняя москвичка напала на женщину в метро

Женщина в московском метро ударила пассажирку головой о железный поручень

В Москве пассажирку метро головой о железный поручень ударила 60-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба МВД столицы.

По данным ТАСС, ссылающимся на источник в правоохранительных органах, конфликт возник из-за отказа пострадавшей уступать сидячее место в общественном транспорте.

Инцидент произошел на станции метрополитена «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Конфликт между двумя женщинами был заснять на камеру видеонаблюдения в вагоне. На записи видно, как одна из пассажирок, стоящих у дверей, хватает женщину, сидящую на ближайшем сидении, за волосы и бьет ее головой о железный поручень.

Пострадавшей пришлось обратиться за помощью в больницу.

В отношении 60-летней москвички был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил ей наказание в виде штрафа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве задержали незаконно проникнувших в тоннель метро людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.