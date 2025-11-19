В Москву привезли раритеты из оригинальной Янтарной комнаты

Настоящие сокровища из секретных фондов императорской резиденции Царское село сегодня можно увидеть в Москве. На выставке в Государственном Историческом музее представлены более 500 уникальных экспонатов. В их числе — раритеты из знаменитой Янтарной комнаты. Многие предметы привезли в столицу впервые. Что любили и чем увлекались российские императоры, узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Нежность прикосновений и наслаждение от букета полевых цветов. Два из пяти человеческих чувств, осязание и обоняние, застыли на флорентийской мозаике. Это то немногое, что осталось от утраченной Янтарной комнаты. Подлинный фрагмент, хорошо сохранившийся до наших дней.

«Эту мозаику украли во время транспортировки Янтарной комнаты. Обнаружилась она уже в 1990-х годах прошлого столетия в Бремене. Мы не верили, что нам удастся вернуть эту мозаику. Но счастливо получилось, что в 2000-м году мозаика вернулась к нам», — рассказала заместитель директора по научной и просветительской работе Государственного музея-заповедника «Царское село» Ираида Ботт.

Шелк, фарфор, стекло, уникальная работа Фаберже. Предметы, с помощью которых можно понять, что любили и чем увлекались российские императоры.

«Этот, например, макет, он никогда не покидал стены Екатерининского дворца. И только ради Исторического музея мы позволили себе вот этот четырехметровый макет привезти сюда, потому что это первая половина XVIII века, и для нас это бесценный совершенно экспонат», — отметила директор Государственного музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова.

Все эти шедевры из собрания музея-заповедника объединили в масштабную экспозицию «Сокровища императорских резиденций. Царское село».

На выставке представлено больше пяти сотен уникальных экспонатов. Запасники знаменитого Царского села — все то, что веками хранилось в секретных фондах императорской резиденции.

Когда еще, пусть и через защитное стекло, посчастливится рассмотреть крохотную гусарскую куртку будущего императора Александра II. Или вот, изящный красный доломан — венчальный костюм Николая II.

«На воротнике с тыльной стороны этого мундира есть этикетка, на которой написано: „В этом доломане Его Величество бракосочетался. Сохранить навсегда!“» — показала Ираида Ботт.

Эта выставка даже построена не по дворцовым канонам, а по коллекционному принципу. Он позволяет взглянуть на императорские экспонаты совершенно по-новому.

«Здесь нет ни одного случайного предмета, это уникальное произведение искусства. Даже если вы когда-либо были в Царском селе, то, проходя по залам этого прекрасного дворца, вы, конечно, могли видеть эти экспонаты. Они представляют собой составляющую часть интерьера, а здесь каждый экспонат работает сам на себя», — отметил генеральный директор государственного Исторического музея Алексей Лавыкин.

И зрителей такой подход особенно впечатляет.

«Работы художников, также предметы быта. Очень интересно посмотреть на французские экспонаты, которые находились в Царском селе. Удивляет внимание к деталям», — отметила Дарья Акулич.

«Нужно просто посмотреть, какое трудолюбие нужно было приложить мастеру, чтобы создать такую огромную вазу, где каждый сантиметр — это отработанный узор, орнамент», — сказал Ильгиз Фазулянов.

«Я уже подумала, надо детей привести и внуков! Чтобы посмотреть это все. Предметы отличные!» — поделилась Лидия Харина.

Пропустить такое событие точно не получится. Цифровые приглашения на огромных медиафасадах на «Сокровища императорских резиденций» охватят больше шести миллионов человек. А баннеры с анонсом экспозиции уже украшают столичные улицы. Ведь познакомиться с множеством уникальных экспонатов в одном месте- не просто редкая удача, а настоящее новогоднее чудо.

