Пассажиры самолета пять часов удерживали дебошира во время рейса

На рейсе Qantas пассажиры и экипаж самолета пять часов удерживали дебошира

Пассажиры и экипаж самолета авиакомпании Qantas на протяжении пяти часов удерживали агрессивного мужчину, который вел себя неадекватно во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе из Перта в Сидней утром 19 ноября. После посадки борт встретили полицейские, которые вывели нарушителя. Представители перевозчика поблагодарили пассажиров за помощь сотрудникам экипажа.

Ранее во время перелета из Чикаго во Франкфурт на борту самолета произошел серьезный инцидент, из-за которого экипаж принял решение срочно садиться в Бостоне. Как сообщает New York Post, пассажир внезапно начал вести себя крайне агрессивно и опасно для окружающих.

По данным прокуратуры, 28-летний индийский студент напал на двух семнадцатилетних подростков: когда один из них уснул, мужчина вонзил ему в ключицу металлическую вилку, а второго ударил тем же столовым прибором по затылку. Попытки экипажа остановить нарушителя лишь усилили хаос — мужчина стал угрожать самоубийством, изображая выстрел себе в рот, ударил женщину по лицу и попытался перейти к нападению на бортпроводников.

Из-за неадекватного поведения пассажира командир принял решение прервать полет. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Бостона, где буйного путешественника задержали федеральные агенты.

