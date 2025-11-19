Пассажиры самолета пять часов удерживали дебошира во время рейса

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Нарушителя порядка сняли с борта после посадки в Сиднее.

Пассажиры Qantas пять часов удерживали пассажира на борту

Фото: www.globallookpress.com/Bai Xuefei

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На рейсе Qantas пассажиры и экипаж самолета пять часов удерживали дебошира

Пассажиры и экипаж самолета авиакомпании Qantas на протяжении пяти часов удерживали агрессивного мужчину, который вел себя неадекватно во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе из Перта в Сидней утром 19 ноября. После посадки борт встретили полицейские, которые вывели нарушителя. Представители перевозчика поблагодарили пассажиров за помощь сотрудникам экипажа.

Ранее во время перелета из Чикаго во Франкфурт на борту самолета произошел серьезный инцидент, из-за которого экипаж принял решение срочно садиться в Бостоне. Как сообщает New York Post, пассажир внезапно начал вести себя крайне агрессивно и опасно для окружающих.

По данным прокуратуры, 28-летний индийский студент напал на двух семнадцатилетних подростков: когда один из них уснул, мужчина вонзил ему в ключицу металлическую вилку, а второго ударил тем же столовым прибором по затылку. Попытки экипажа остановить нарушителя лишь усилили хаос — мужчина стал угрожать самоубийством, изображая выстрел себе в рот, ударил женщину по лицу и попытался перейти к нападению на бортпроводников.

Из-за неадекватного поведения пассажира командир принял решение прервать полет. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Бостона, где буйного путешественника задержали федеральные агенты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
Неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей в США
15:06
Литва открыла границу с Белоруссией
15:01
Может не хватить? Украина экономит запасы газа из хранилищ
15:00
Депутаты Верховной рады вызвали с отчетом министров украинского правительства вместе с Умеровым
14:50
Волшебные таблетки? Россияне потратили 160 млн рублей на БАДы в 2025 году
14:48
Десятки бутылок: директора школы уволили из-за тайника с алкоголем в ее кабинете

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
«Мы как русская изба»: «Иванушки» готовы принять кинувших Буланову танцоров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году