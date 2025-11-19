Замглавы Тосненского района Ленобласти задержали за махинации с землями

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

Данные участки были предназначены для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. Среди пострадавших граждан есть многодетные семьи и жена участника спецоперации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

В Ленинградской области задержали бывшего и действующего заместителей главы Тосненского района, они подозреваются в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России в своем Telegram-канале.

Пострадавшие местные жители, в числе которых есть многодетные семьи и жена участника спецоперации, стали обращаться с жалобами, после чего о преступлении стало известно правоохранителям. Выяснилось, что чиновники занимались межеванием участков в Шапкинском поселении. При этом данные земли были предназначены для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. Эти участки они продавали людям, не имеющим прав на льготы.

«Своими действиями подозреваемые причинили ущерб в размере не менее десяти миллионов рублей», — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Были проведены обыски в администрации района сотрудниками регионального УФСБ РФ при силовой поддержке СОБР Росгвардии. В данный момент СК устанавливает других причастных к преступлению лиц.

