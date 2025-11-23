Не замечаете этого: терапевт назвала тревожные признаки выгорания

Дарья Орлова
Специалист по психическому здоровью перечислила малозаметные сигналы, которые указывают, что человеку пора «замедлиться».

Признаки выгорания

Невозможность сосредоточиться является одним из признаков выгорания

Терапевт из Великобритании назвала признаки, по которым можно распознать приближающееся эмоциональное выгорание — даже если человек уверен, что «держится нормально». Об этом сообщает Mirror.

Согласно анализу эксперта, многие люди продолжают жить в состоянии постоянного стресса, не замечая сигналов, которые подает организм. Эти признаки часто выглядят безобидно, но в сумме указывают, что нервная система работает на пределе.

Какие сигналы говорят о необходимости «замедлиться»

Одним из тревожных маркеров специалист называет чувство занятости даже в те дни, когда объективно ничего не происходит. Человек может постоянно переключаться между задачами, вкладками и мыслями, но не завершать ни одной. Появляется неожиданное облегчение, когда отменяются даже приятные планы.

Может возникать ощущение, что мысли «кружатся», а тело становится тяжелым. Любой отдых делает внутренний шум еще громче. К вечеру человек откладывает сон, потому что просто не может «отключиться».

Еще одним сигналом становится невозможность сосредоточиться: приходится перечитывать одно и то же предложение, а раздражение по мелочам становится обычным явлением. Простые задачи начинают откладываться, потому что нервная система и так перегружена.

Могут появляться неожиданные вспышки эмоций, за которыми следует оцепенение, или мечты о тишине, которые внезапно оказываются непереносимыми. Нередко заметны резкие скачки энергии, сменяющиеся полным упадком. Если замедление воспринимается как что-то «непродуктивное» или опасное, это тоже один из признаков перенапряжения.

Почему важно замечать сигналы заранее

По словам терапевта, подобные проявления — не особенности характера и не «ленивость», а защитные реакции организма, который пытается предотвратить серьезное истощение. Игнорирование этих сигналов приводит к развитию хронического стресса и глубокого выгорания.

Многие люди сталкиваются с такими признаками после тяжелых событий, утрат или длительного давления на работе, не всегда осознавая масштабы внутреннего напряжения.

Что можно сделать

Эксперты рекомендуют обращать внимание на первые изменения в поведении и нагрузке, а также постепенно вводить короткие паузы для восстановления. Даже небольшие регулярные остановки помогают снизить уровень тревожности и вернуть ощущение контроля.

