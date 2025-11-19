В Европарламенте раскритиковали сделку Украины и Франции по истребителям Rafale

Мария Гоманюк
Такие меморандумы периодически подписываются формально и не ведут к конкретным результатам.

Почему Европарламент против сделки Украины и Франции

Фото: www.globallookpress.com/Eurokinissi

Расходы на поставки истребителей Rafale на Украину очень дорого обойдутся французским налогоплательщикам. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани, его слова передало информагентство РИА Новости.

«Задаюсь легитимным вопросом: кто за истребители Rafale заплатит? Никто не знает. Сегодня Украина разорена. <…> Платим за Rafale мы сами. Но это обойдется французам очень дорого», — сказал он.

При этом Мариани отметил, что Евросоюз (ЕС) взял на себя обязательства погашать чрезмерно высокие для Украины расходы в 2026–2027 годах, поэтому действительное финансовое бремя переходит на страны-участницы союза, в числе которых Франция.

К тому же евродепутат усомнился относительно подписанной главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном декларации о поставках Rafale, назвав ее ничем не обязывающим документом. Такие меморандумы периодически подписываются формально и не ведут к конкретным результатам.

Десятилетнюю украинско-французскую декларацию, предусматривающую планы Киева по закупке французского вооружения, среди которых истребители Rafale, заключили 17 ноября. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал данную сделку коррупционной, а лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян потребовал из-за нее объявить импичмент Макрону.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки истребителей Rafale не поменяют ситуацию для Киева. Официальный представитель Кремля передавал, что Париж своими действиями не приблизит достижение мира.

Ранее, писал 5-tv.ru, Макрон заявил, что конфликт на Украине может завершиться до 2027 года.

