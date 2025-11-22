Террористы напали на католическую школу в Нигерии и похитили 315 человек

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 61 0

Вооруженные люди взяли в заложники 303 учеников и 12 учителей.

В Нигерии террористы напали на католическую школу

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Joerg Boethling

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Группа вооруженных людей напала на нигерийскую католическую школу Святой Марии в Папири. Об этом сообщает The Cable со ссылкой на главу Ассоциации христиан Нигерии Булуса Йоханну.

Террористы похитили 303 учеников и 12 учителей. Атака была совершена ночью 21 ноября, о чем ранее официально объявило правительство штата.

Изначально сообщили о 227 заложниках, однако позже выяснилось, что пропали еще 88 учеников. В школе Святой Марии учится 629 детей и подростков — 430 в начальных и 199 в средних классах.

Священник Даниэль Атори отверг ранее озвученные в прессе заявления о том, что заведение якобы получало «предупреждения от правительства или силовых структур» о готовящемся нападении. По словам епископа, Ассоциация христиан Нигерии работает вместе с госструктурами и силовиками для скорейшего освобождения заложников.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нигерии вооруженная группа похитила 25 учениц и застрелила замдиректора школы.

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году