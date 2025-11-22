Задержан мужчина, спровоцировавший пожар во дворе дома в Москве

Евгения Алешина
Евгения Алешина

В результате инцидента сгорели семь машин и два мотоцикла.

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

В Москве задержали мужчину, который поджег помойку, тем самым спровоцировав пожар. Об этом сообщает столичное МВД.

Инцидент произошел на Донецкой улице. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь. В результате поджога сгорели семь машин и два мотоцикла сгорели. Обстоятельства случившегося еще выясняются, Люблинская межрайонная прокуратура взяла дело под контроль.

Известно, что соседи организовали сбор денег для пострадавших владельцев авто и мотоциклов.

Ранее 5-tv.ru писал, что полицейские «исцелили» попрошайку у монастыря в Сергиевом Посаде. Она сидела в инвалидном кресле, собирая деньги под видом благотворительности. Как выяснилось, она лишь изображала недееспособность: после вмешательства ее подняли из коляски и вывели пешком. Павел Бронников также призвал жителей и туристов сообщать о подобных случаях полиции или дружинникам, чтобы оперативно пресекать мошеннические схемы у святых мест и популярных для посещения объектов.

