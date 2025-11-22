Рябков: вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке дня

Лилия Килячкова
Москва уделяет особое внимание содержанию возможных переговоров.

Вопрос о новом контакте Путина и Трампа стоит на повестке

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Вопрос о проведении следующей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа находится на повестке дня. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются», — сказал Рябков, подчеркнув, что он не стал бы исключать проведение подобной встречи.

По словам Рябкова, Москва уделяет особое внимание содержательному наполнению возможных переговоров двух президентов. Нельзя отойти от положений, которые были озвучены и согласованы во время российско-американского саммита на Аляске, и в Соединенных Штатах это хорошо понимают.

«Американцы хорошо понимают этот наш подход… Мы, безусловно, хотели бы рассчитывать, что администрация США приложит необходимые усилия для того, чтобы предпосылки для контакта лидеров, который просто не может не быть результативным, вызрели», — отметил замглавы МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия готова вернуться к подготовке переговоров между Путиным и Трампом. Будапешт по-прежнему рассматривается как предпочтительная площадка для встречи лидеров РФ и США.

