Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Российская делегация подчеркнула намерение участвовать в формировании конструктивной повестки группы двадцати.

Фото, видео: Reuters/Gianluigi Guercia; 5-tv.ru

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин 22 ноября на саммите G20 в Йоханнесбурге заявил, что Россия готова работать в группе в период предстоящего председательства США в 2026 году.

«Россия всегда в „двадцатке“ работает активно, вне зависимости от того, кто является председателем. Мы всегда стараемся внести свой вклад именно в позитивную повестку развития», — отметил Орешкин, возглавляющий российскую делегацию.

Он подчеркнул, что Москва поддерживает инициативы, направленные на продвижение вперед, снятие барьеров и реформирование международных институтов, а также снижение рисков для глобальной экономики.

«Мы готовы принимать конструктивное участие», — добавил представитель администрации президента, обозначив заинтересованность РФ в продуктивной работе в рамках объединения.

Саммит G20 проходит 22–23 ноября в столице ЮАР Йоханнесбурге. На открытии председатель встречи и президент ЮАР Сирил Рамафоса сделал акцент на проблемах неравенства, инклюзивного роста и роли развивающихся стран в формировании глобальной повестки. После церемонии лидеры перешли к переговорам в закрытом формате.

