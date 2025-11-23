Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира

Женская сборная России по шахматам обыграла Китай во втором матче полуфинала командного чемпионата мира. Об этом сообщил ТАСС.

Встреча прошла 22 ноября в Линаресе (Испания). В обоих поединках россиянки одержали победу со счетом 2,5:1,5. Во втором матче победительницами вышли Анна Шухман и Полина Шувалова.

Екатерина Лагно сыграла свою партию вничью, а Александра Горячкина потерпела поражение.

За титул чемпионок мира российские шахматистки поборются со сборной Азербайджана, которая в полуфинале на тай-брейке (играется при равенстве очков у действующего чемпиона и претендента в матчах за звание чемпиона мира по шахматам — Прим. Ред.) обыграла команду Казахстана. Финал состоится в воскресенье, 23 ноября.

Командный чемпионат мира по шахматам проводится раз в два года. В 2021 году россиянки одержали победу, в 2023-м они были вынуждены пропустить соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации. В 2025 году сборная России допущена до турнира в нейтральном статусе.

