Верховная рада зарегистрировала постановление об экстрадиции бежавших коррупционеров

И это первый комментарий из Москвы самого громкого коррупционного скандала в истории современной Украины, где записаны тысячи часов разговоров близких к Зеленскому бизнесменов и политиков, которые своровали минимум 100 миллионов долларов.

Среди подозреваемых — два министра, один вице-премьер и близкие друзья лично Зеленского. В украинских СМИ пишут, что на некоторых пленках прослушки есть и он сам. Так что знал Зеленский или нет, что так воруют у него под самым носом? Или как с Купянском? Материал корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Мир на распутье. Европа в смятении: будущее Старого Света решают без него, параллельно Вашингтон не может урезонить Зеленского — хвост пытается вилять собакой.

И только в Кремле четкое понимание причин и следствий: президент объясняет на заседании Совбеза, почему Киев и его западные союзники отвергают любые мирные инициативы, снова и снова подбрасывая дрова в костер войны.

«Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но скорее всего эта позиция связана с отсутствием объективной информации о положении, реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это, в конце концов, может привести», — заявил президент РФ Владимир Путин.

А вот в Вашингтоне, похоже, поняли.

«Если Зеленскому не нравится план США, он может продолжать воевать. Я думаю, если он его не примет, США ограничат свою поддержку Украины», — объявил президент США Дональд Трамп.

Зеленскому Вашингтон уже непрозрачно намекает: еще немного, и из-под сукна достанут досье на него, такое же содержательное, как уже достали на его окружение.

В это верят все меньше. Четверг. В Киеве принимают делегацию из США. Зеленский еще улыбается. Во главе старших товарищей, неожиданно министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл. Фигура — вообще не публичная. Не дипломат.

Гораздо любопытнее — вот эти кадры: Дрисколл обнимается с главой офиса президента Ермаком. Тут же — глава СНБО Умеров. А ведь думали, что оба не вернутся из зарубежной командировки. Они фигуранты так называемых «пленок Миндича» — свидетельств воровства государственного масштаба на Украине. Антикоррупционное бюро опубликовало десятки аудиозаписей: верхушка Незалежной наживалась буквально на всем.

Говорят по-русски. «Тенор» — кличка директора по безопасности украинского Энергоатома. «Карлсон» — сам Тимур Миндич, совладелец «Квартала 95». Соратник Зеленского. Организовал схему откатов с госзакупок в размере 10-15% от контракта. Самые жирные аферы в Энергоатоме. Замешаны вице-премьер по энергетике, «Че Гевара». Министр энергетики — «Профессор». Ермак здесь Али-Баба или Алла Борисовна — из-за инициалов имени-отчества. На сцене появляется и сам Зеленский, точнее намек на него, на то, что знал, и, судя по всему, помогал.

Доворовались до такой степени, что в родном городе Зеленского — Кривом Роге — народ вышел протестовать против отключений света. Перекрывают дороги.

В итоге на этой неделе своих постов лишились бывший и нынешний министры энергетики. Миндич в бегах. Но подобных схем у окружения Зеленского — масса. Умеров, бывший министр обороны, замешан в закупках бракованных бронежилетов. Официальная зарплата — 100 тысяч гривен. Чуть меньше 200 тысяч рублей. При этом через родственников владеет восемью объектами недвижимости в США.

«Ну бронежилеты — это большие деньги. Просто пусть приемку подпишут», — сказал украинский бизнесмен Тимур Миндич.

«Я услышал, вызову опять, скажу, смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали», — ответил экс-министр обороны Украины Рустем Умеров.

Коррупция здесь — форма выживания элит.

«Падение Зеленского. вполне возможно, потянет реакцию падающих костяшки домино, когда вылезут в свет Божий все их коррупционные схемы, откаты и те самые договоренности с лидерами западноевропейских правительств, которые были негласно достигнуты с лидером киевского режима», — проанализировал публицист, в 1994–2015 гг. депутат Харьковского городского совета Кеворкян.

Боевые действия открыли украинской власти неисчерпаемый источник дохода. Взятки и откаты на всех уровнях: например, есть твердые тарифы, чтобы избежать мобилизации. Многомиллиардные хищения на фоне экономического коллапса.

Наполовину бюджет страны формируется за счет западной помощи. Чтобы отдать кредиты, Киеву понадобится 35 лет.

В четверг Зеленский провел встречу с депутатами партии «Слуга народа». Оправдывался: не знал, что происходит за его спиной, несмотря на дружбу с Миндичем-«Карлсоном». В Верховной Раде, как водится, устроили из корневой проблемы украинской государственности клоунаду.

Как только Зеленский пошатнулся, на свет выползли шакалы украинских джунглей.

«Я думаю, что и Украина, и мир, и общество, и армия, все уже давно и очень хорошо знают, что коррупцией на Украине пронизано все», — сказала бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

«Доказано, что сотни миллионов долларов и миллиарды гривен командой Алибабы и 40 разбойников из правительства разворовывались», — озвучил бывший президент Украины Петр Порошенко*.

Самого Порошенко* обвиняли в коррупции на оборонке, те же откаты на 100 млн долларов. Для него и Тимошенко — «миндичгейт» — способ вернуться к кормушке.

На этом фоне теплые рукопожатия американцев не должны вводить в заблуждение. Дрисколл привез в Киев мирный план. Сам министр сухопутных войск — однокурсник и друг вице-президента Вэнса. Фигура — в отличие от спецпосланника Трампа Уиткоффа — военная. Ветеран операции в Ираке. Намек Зеленскому: кто им займется, если он не примет условия США. Опыт работы с несговорчивыми главами режимов у Штатов есть.

План Трампа состоит из 28 пунктов. Предполагается, что Россия, Украина и Европа заключат соглашение о ненападении. НАТО — откажется от расширения. Армия Украины — будет ограничена 600 тысячами военнослужащих. Крым, Донецк и Луганск признаются российскими территориями де-факто. В Херсонской и Запорожской областях — заморозка по линии фронта.

«Российская Федерация четко определила без гарантии выполнения тех требований, с которыми мы начали специальную военную операцию, конфликт не будет остановлен. И сейчас Трампу нужно любой ценой заявить, что да, вот я девятый конфликт остановил. Он может возобновиться, он может продолжаться, но ему нужно это заявление на фоне внутренних проблем», — дал комментарий политолог и публицист Юрий Светов.

«Ничего в этом плане не говорится о переговорах между Украиной и Россией, о том, что должны работать. Вот те рабочие группы, которые были определены в последнюю на последних переговорах в Стамбуле», — оценил чрезвычайный и полномочный посланник мид РФ в отставке 2004–2009 гг. Василий Корчмарь.

После консультаций с Мерцем, Стармером и Макроном — Зеленский сделал загадочное заявление.

«Украина может оказаться перед крайне трудным выбором: либо утрата достоинства, либо риск утраты ключевого партнера; либо сложный план из 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», — озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Вот и гадай, что хотел сказать этот человек. Он явно напуган. В ближайшие дни в Швейцарии пройдут переговоры США, ЕС и Украины. Понятно: Брюссель и Киев будут пытаться смягчить мирный план Трампа. Туда полетят все те же из «дела Миндича»: Ермак и Умеров, а еще глава ГУР Буданов. Значит, продолжение следует. Или на мирном треке, или на поле боя. Россия — продолжает СВО.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем», — ответил президент РФ Владимир Путин.

И это принципиальная позиция российского руководства. Кремль никогда от диалога не отказывался. Готов к переговорам и сейчас. А вот для Украины точка невозврата все ближе.

Из утечек в американской прессе стало известно, что украинцы остервенело торговались: один пункт вроде как вычеркнули — это был независимый американский аудит расходования всех сотен миллиардов долларов и евро, которые союзники вложили в проект Украина. Если это так, получается кому-то, но удастся спрятать концы в воду.

* — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму