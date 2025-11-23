Франция игнорирует коррупционный скандал на Украине

Что важно для понимания ситуации на Украине: расследование против окружения Зеленского ведет особая структура НАБУ — Национальное антикоррупционное бюро Украины. Это отдельный силовой орган, который не подчиняется никому в Киеве, находится частично на финансировании, а фактически под управлением западных структур. Собственно, об этом можно было бы догадаться из названия НАБУ — планета-идиллия в саге о «Звездных войнах», где есть собственные вооруженные силы.

Так и НАБУ на Украине — это отдельная планета, сражающаяся против темных сил. Не в одиночку. У детективов НАБУ есть помощники — прокуроры САП — специальной антикоррупционной прокуратуры, а также судьи ВАКС. Эти два органа так же, как и НАБУ, не подчиняются никому на Украине и находятся под контролем и внешнем финансированием. И нет никаких сомнений, что тот скандал вокруг Миндича, а по сути, скандал вокруг Зеленского, начался именно сейчас по указанию со стороны США.

Казалось бы, по другую сторону Атлантического океана должны только порадоваться, ведь коррупция — это плохо и порицаемо всеми. Но нет, европейцы ведут себя очень странно. Они говорят, что готовы и дальше спонсировать коррупционный режим Зеленского и даже увеличивать эту помощь.

В общем-то европейцы свой подход и не скрывали — усилить Украину, чтобы она вредила России. Причем ослабить Россию — это приоритетное желание, а что там с Украиной — дело десятое. Потому мирный план Трампа европейцы с ходу отвергли. Видимо, от обиды, что с ними не посоветовались. У них была замечательная возможность поплакаться друг другу в жилетку, поскольку сегодня они встретились на полях саммита G20.

«Войны нельзя завершать решениями великих держав, принятыми за спиной тех стран, которых они непосредственно затрагивают. Эта война может быть прекращена только при согласии Украины, а также при нашем согласии — при согласии Европы, ведь война идёт на европейском континенте», — говорит федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Что касается этого плана, то прежде всего, разве он не должен быть согласован с европейцами? Для европейцев здесь многое поставлено на карту. Замороженные активы находятся в руках европейцев. Вопрос европейской интеграции Украины — в руках европейцев», — продолжает президент Франции Эммануэль Макрон.

Американский мирный план стал камнем, брошенным в застоявшийся европейский пруд. Лидеры Старого Света развили такую бурную деятельность, которую мы видели лишь однажды, когда они всей толпой полетели в Вашингтон успокаивать Трампа после фиаско Зеленского в Овальном кабинете. Но теперь их в Вашингтон не зовут, теперь в Женеву летят американцы успокаивать союзников по НАТО. Ну или ставить на место. Кому как удобнее.

Ведь по форме в Европе план Трампа поддержали, но с такими оговорками, что по сути — они стремятся его извратить до такой степени, чтобы он стал неприемлем для России.

Ведь мир на Украине сейчас — это крушение всех их планов и расчетов. Европа на полном серьезе с этого года готовится к военному конфликту с Россией. Это вначале даже выглядело как дурной сон или плохая шутка, пока не был принят реальный обязательный для всех стран ЕС план, а под него выбито финансирование — на пять лет достичь по повышению боеготовности воевать с нами. Они реально прописали это в документах, они реально прикрывают этим свои политические провалы и запугивают обывателей.

«Если наша страна дрогнет, потому что она не готова согласиться терять своих детей, страдать экономически, так как приоритет, например, будет отдаваться оборонному производству. Если мы не готовы к этому, значит мы находимся под угрозой» — начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции сказал Фабьен Мандон.

Это заявление французского генерала — настоящая сенсация. Ладно, когда политики что-то говорят. Фабьен Мандон — начальник Генерального Штаба Франции! Страны, обладающей каким-никаким, но арсеналом ядерного оружия. Это боевой генерал, он принимал участие в операциях в странах Африки, Ближнего Востока и Афганистана. И он готовит солдат к тому, чтобы воевать через три-четыре года, по его словам. А теперь он готовит французское общество к потерям. Генеральный штаб, как мы понимаем, это такое место, где строят военные планы на годы вперед и, если там закладывают войну и потери через три-четыре года, будьте уверены, что они уже все просчитали и сознательно толкают общество к затяжной конфронтации с Россией. А мы своими действиями на поле боя и Трамп своими дипломатическими инициативами им мешаем.

Ведь иначе надо будет как-то оправдываться, объяснять, что были неправы, что напрасно пугали, что напрасно деньги выделяли… Все напрасно. Разве в этом можно признаться? Сложно. Вот и стараются поддержать Зеленского на плаву еще хоть немного. Репортаж корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Чемодан, вокзал, Афины. А еще Париж, Мадрид и Анкара. Это еще не бегство, но уже мировое турне для прикрытия. У трапа встречает своя же свита — Ермак, пропавший с радаров Умеров.

«За последние недели мы окончательно убедились: он не решение проблемы, он ее неотъемлемая часть. Украина — одна из самых коррумпированных стран Европы. Ничего нового», — заметил экономист Жак Сапир.

Европа ведет себя так, как будто с Зеленским заодно. А как еще «отмыть проект «Украина»? Иначе стали бы они фотографироваться в обнимку с людьми, которых только что поймали на откатах в сотни миллионов? Испания обещает очередной «существенный» пакет поддержки.

«Украине срочно необходима солидарность всего международного сообщества», — заявил премьер Испании Педро Санчес.

Франция игнорирует скандал «Миндич Гейт», что полыхает в Киеве, и опять встречает Зеленского с фанфарами и на фоне истребителей. Не слишком ли роскошный прием для тех, кто и сам может быть замешан в тотальной коррупции? В глазах оппозиции «безобразное зрелище».

«Чего они ждут, чтобы поднять вопрос о наших деньгах для Украины, в разгар коррупционного скандала?» — отвечает лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Макрон вместо этого обещает самолеты Rafale, которые еще даже не произведены.

«Я верю в решимость украинского народа провести их и верю в то, что президент Зеленский сможет это осуществить», — объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Зеленский просит сотни истребителей, нет ни пилотов, ни денег. Это цирк абсурда», — комментирует журналист Чей Боус.

Пока Елисейский дворец рисует Зеленскому алиби, французские медиа начинают говорить на другом языке — язвительных карикатур.

Charlie Hebdo в своей злорадной манере приписывают Макрону и Зеленского такой диалог:

— Все еще жив?

— Все еще не отстранен?».

«Я не вижу никого, кто был бы способен и кто был бы готов его защитить. Так что с ним покончено. Я просто думаю, что они пытаются извлечь максимальную выгоду из того бардака, в котором оказались. Так, например, они пытаются сохранить какие-то территории на Украине, которые имеют смысл, потому что Россия, по сути, уже выиграла эту войну», — выразил политолог Фабье Бугле.

О тяжелейшем положении в самой Европе вслух трубят только оппозиционные политики.

«Макронисты поддерживают заключение множества соглашений о свободной торговле со странами, которые не соблюдают наши стандарты», — утверждает лидер «Национального объединения», депутат Европарламента Жордан Барделла.

В том числе с Украиной. Индекс условного «круассана» — зашкаливающий. Обескровленные владельцы некогда успешных компаний считают убытки. А французское правительство отдает миллиарды на оружие, пока собственное население в кризисе.

«Европа находится в упадке, правительство только и делает, что отправляет деньги, которые по сути принадлежат нам, на Украину», — выразил негодование владелец ресторана.

В Брюсселе шайку воров из ближайшего окружения Зеленского не замечают. Быстрее всего у них получается мгновенно выдавать коррупцию за борьбу с ней. А в раздувании скандала обвинять Россию.

«The Guardian, The Times, Telegraph, BBC — все по одной методичке прижимают Зеленского к стенке», — говорит ирландский журналист Чей Боус.

И рассказывают сказки, будто он один честный среди воров.

И все-таки аплодисменты заметно стихают. Куда бы ни прибывали на этой неделе киевские гастролеры — улицы протестуют. Жевто-блокитные тоже поблекли. За кулисами больше никто не скрывает: проект «Украина» обременителен.

Но вот в соседней Германии они еще развиваются на правительственных зданиях, городских администрациях и вот на штаб-квартире христианских демократов во главе с Фридрихом Мерцем. Но и здесь поддержка Киева заметно ослабевает.

Венгерский премьер Виктор Орбан сравнивает власть в Киеве с человеком, страдающим от зависимости.

«Это все равно что пытаться заставить алкоголика бросить пить, прислав ему еще одну бутылку водки. Эту мысль я должен вежливо донести до председателя завтра», — выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Главный дипломат Орбана больше не выбирает выражений.

«Это безумие, что глава Еврокомиссии отправляет государствам-членам письмо с просьбой выделить Украине еще 100 миллиардов евро. Да вы шутите», — озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Европа уже и сама в такой зависимости от своей милитаризации, что как тот пьяницы, все лезет в бутылку. Еврокомиссия готовит «военный Шенген», ускоренную переброску колонн. В тот самый момент, когда «военная миссия Зеленского» провалилась. Из героя обложек в антигероя скандальной хроники. А вместе с ним в угол загнаны и все его союзники, и снаружи, и главное изнутри. Если и придется обороняться — так от своих.

От германского самомнения попахивает, как будто нафталином, как будто Фридрих Мерц достал из чулана мундир дедушки из НСДАП и примерил его.

Европейские страны проводят масштабную военную перестройку, называемую аналитиками «перевооружением исторического масштаба» со времен холодной войны.

И Германия здесь — локомотив процесса. Военные расходы всего ЕС в этом году достигли рекордных 380 миллиардов евро, из них на Германию приходится 100 миллиардов, то есть четверть всех военных трат Европы. Площадь оборонных предприятий Европы утроилась с 2022 года, производство артиллерийских снарядов выросло в шесть раз.

Портфель заказов немецкого производителя бронетехники и боеприпасов Rheinmetall вырос в два раза за три года и уже перевалил за 60 миллиардов евро.

Так что когда появится вопрос — а почему немцы так ратуют за продолжение конфликта на Украине? Ответ в этих графиках. Все просто. Это, кстати, про производство тротила и гексогена. Есть у них лишь одна проблема — каждый тянет одеяло на себя.

«Да, у европейцев есть НАТО, но они ограничены стандартами. При этом у французов есть „Рафаль“, у США есть Ф-16, Ф-35 и „Абрамс“. Но у русских оружие разнообразное и сделано таким образом, что любое технически совместимо одно с другим. И вот именно с точки зрения управления и менеджмента у Европы с этим проблемы», — считает, полковник, бывший советник Министерства обороны и Министерства внутренних дел Франции Ален Корвез.

