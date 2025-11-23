«Любимое место»: SHAMAN вышел на балкон к фанатам и спел с ними хит «Душа нараспашку»

SHAMAN вышел на балкон и спел вместе с фанатами на концерте в Кремле

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, спел песню «Душа нараспашку» вместе со зрителями на балконе концертного зала Государственного Кремлевского дворца. Стоя на сцене, певец заявил, что балкон — его любимое место в доме, а потом отправился к своим поклонникам в эту зону. Они приветствовали исполнителя стоя, пожимали ему руку и подпевали.

Большой сольный концерт SHAMAN был посвящен его 34-му дню рождения. Программу он назвал «30 лет на сцене», что связано с ранним началом творческого пути. По словам певца, первую запись его голоса сделала мама, когда ему был год, а в четыре он уже выступал перед публикой. В ходе шоу транслировались фото из семейного архива Дронова, он также реконструировал ту самую детскую запись.

Представление прошло в формате музыкального и театрализованного шоу, а также беседы со зрителем. С юмором исполнитель рассказывал о своей карьере, вспоминал первые гастроли, встречи со знаменитыми коллегами, а потом обратился к себе маленькому — пожелал делать то, что он любит всем сердцем, открываться миру и благодарить судьбу за исполнение мечты. На сцене именинника поддержали его протеже Никита Осин и народный артист РФ Григорий Лепс.

Пятого октября SHAMAN женился на своей возлюбленной — главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Регистрация брака прошла в Донецке, перед этим пара побывала в храме Петра и Февронии и получила благословение от протоиерея. На церемонии присутствовали только глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и состав группы артиста.

