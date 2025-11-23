«Единственный путь»: в конгрессе США призвали Зеленского принять план Трампа

Анастасия Антоненко
К президенту Украины обратилась член палаты представителей Анна Паулина Луна.

Конгресс США призвал Зеленского согласиться на план Трампа

Фото: Reuters/Louiza Vradi

Конгресс США призвал Зеленского принять план Трампа по мирному урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида), опубликовав соответствующее заявление в социальной сети X.

По словам законодателя, мирный проект президента США Дональда Трампа — это единственный способ окончательно положить конец существующему кризису между Украиной и Россией.

«Примите сделку, Зеленский», — обратилась к главе Незалежной Луна.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на этой неделе Трамп одобрил план, включающий 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. 20 ноября Зеленский получил от Вашингтона проект, после чего его администрация начала тщательную проработку каждого положения документа.

После этого Трамп указал Зеленскому на необходимость одобрить план США по Украине до 27 ноября и подчеркнул, что американская инициатива по завершению конфликта на Украине не является окончательным вариантом и требует дальнейшего обсуждения. По словам главы Белого дома, Вашингтон в первую очередь стремится добиться дипломатического завершения боевых действий.

Поэтому несогласие с предложением по миру от Вашингтона может круто сказаться на Незалежной, заявил Трамп.

