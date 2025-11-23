Трогательное видео: как мама SHAMAN поддержала его на концерте в Кремле

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Людмила Дронова наизусть знает все песни сына.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Мама певца SHAMAN за кулисами подпевала «Я красиво живу» на шоу в Кремле

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный пол псевдонимом SHAMAN, дал большой сольный концерт на сцене Государственного Кремлевского дворца. Шоу было посвящено 34-му дню рождения исполнителя.

Программа получила название «30 лет на сцене» и проходила в формате беседы со зрителем о жизни и творческом пути именинника. И конечно, рядом были те, кто позволил таланту реализоваться — его родители, Людмила и Юрий Дроновы.

Объектив оператора 5-tv.ru поймал и запечатлел трогательный момент: за кулисами мама артиста наблюдала за ним и подпевала композиции «Я красиво живу». В редких интервью родители SHAMAN делились, что с детства отдавали все силы и средства, чтобы он мог развиваться в музыке.

На концерте исполнитель также демонстрировал реконструированную запись своего голоса, которую сделала мама, когда ему был всего год. В ходе представления также транслировались домашние фотоархивы. В четыре года Дронов уже выступал на сцене. С этого момента он и отсчитывает профессиональный стаж.

Концерт в Кремле — важное событие для любого артиста. Но не только этим примечателен 2025 год для SHAMAN. 5 ноября он женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Камерное бракосочетание состоялось в Донецке, на нем присутствовал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Перед регистрацией влюбленные получили благословение от протоиерея храма Петра и Февронии.

Свадьба в Москве тоже планируется. Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Ярослав Дронов рассказал, какой она будет.

