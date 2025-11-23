Келлог рассказал о дополнениях к мирному плану США по Украине

В мирном плане США будут дополнительно прописаны гарантии безопасности для Киева. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал специальный представитель американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог.

«Мы должны приложить дополнительные документы, вероятно, приложение, где будут гарантии безопасности», — сказал он.

Келлог отметил, что в рамках этого соглашения Украина должна будет согласиться на проведение выборов. Это нужно, как пояснил спецпредставитель Трампа, чтобы успокоить не только население страны, но и весь «свободный мир».

В том же интервью Кит Келлог заявил, что Белый дом не хочет повторять ситуацию с Минскими соглашениями. По его мнению, США уже близки к завершению украинского конфликта.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: с Москвой официально мирный план еще никто не обсуждал. Но эффективная работа российских военнослужащих в зоне СВО должна убедить Зеленского в том, что лучше всего договариваться сейчас, нежели потом.

